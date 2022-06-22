Kahramanmaraş’ta bombacı defineciler suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Fatmalı Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, patlayıcı madde ile kaçak kazı yapıldığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye baskın yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan M.G (45), B.O (44) ile F.A’yı (34) yakaladı. Kaçak kazıda kullanan malzemelere el koyan ekipler, patlayıcı maddeleri imha etti. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.