Kahramanmaraş’ta bozuk kavun kavgası: 1 ölü 2 yaralı  

Alınan bilgiye göre, 54 yaşındaki Osman C. Karaziyaret Mahallesindeki pazardan aldığı kavunun bozuk olduğunu düşünerek, tekrardan iade etmek için pazara geldi.

Kavunu iade almayan pazarcılarla arasında çıkan kavgada darp edilen Osman C. çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yanına aldığı av tüfeğiyle ikinci kez pazara gelen Osman C.’nin açtığı ateş sonrasında kavgayı ayırmak isteyen komşusu Nazmi Zorkun (57) ağır yaralandı.

Bölgede bulunan 13 yaşındaki Ferhat Z. 28 yaşındaki Özgür S.’de kazara gelen saçmalarla yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olaya karışan 4 pazarcı ve Osman C. polis tarafından gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Nazmi Zorkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.