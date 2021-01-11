Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu aramaları haftanın ilk gününde aramalar listesinde ilk sıralarda yer almaya başladı. Vatandaşlar Kahramanmaraş’taki hava durumunu öğrenebilmek için internete Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu yazıyor. İşte Kahramanmaraş’ın bu haftaki hava durumu.

11-15 OCAK TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN HAVA DURUMU:

11 Ocak Pazartesi: (Az Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 18 derece. En düşük nem oranı 50, en yüksek nem oranı 71. Hakim rüzgar yönü güneydoğudan kuzeybatıya 4 (km/sa)

12 Ocak Salı: (Parçalı Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. En düşük nem oranı 54, en yüksek nem oranı 74. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 4 (km/sa)

13 Ocak Çarşamba: (Kuvvetli Sağanak Yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek hava sıcaklığı 14 derece. En düşük nem oranı 54, en yüksek nem oranı 85. Hakim rüzgar yönü güneybatıdan kuzeydoğuya 10 (km/sa)

14 Ocak Perşembe: (Sağanak Yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece. En düşük nem oranı 88, en yüksek nem oranı 96. Hakim rüzgar yönü güneybatıdan kuzeydoğuya 10 (km/sa)

15 Ocak Cuma: (Sağanak Yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek hava sıcaklığı 10 derece. En düşük nem oranı 44, en yüksek nem oranı 95. Hakim rüzgar yönü kuzeybatıdan güneydoğuya 15 (km/sa)