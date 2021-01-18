Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak?

İşte Kahramanmaraş’ın bu haftaki hava durumu.

18-22 OCAK TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN HAVA DURUMU:

18 Ocak Pazartesi: (Hafif kar yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek hava sıcaklığı 7 derece. En düşük nem oranı 46, en yüksek nem oranı 94. Hakim rüzgar yönü batıdan doğuya 10 (km/sa)

19 Ocak Salı: (Karla karışık yağmurlu) En düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek hava sıcaklığı 6 derece. En düşük nem oranı 45, en yüksek nem oranı 88. Hakim rüzgar yönü kuzeybatıdan güneydoğuya 7 (km/sa)

20 Ocak Çarşamba: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı -3, en yüksek hava sıcaklığı 3 derece. En düşük nem oranı 28, en yüksek nem oranı 55. Hakim rüzgar yönü kuzeybatıdan güneydoğuya 17 (km/sa)

21 Ocak Perşembe: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı -5, en yüksek hava sıcaklığı 6 derece. En düşük nem oranı 28, en yüksek nem oranı 60. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 8 (km/sa)

22 Ocak Cuma: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı -2, en yüksek hava sıcaklığı 8 derece. En düşük nem oranı 36, en yüksek nem oranı 50. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 5 (km/sa)