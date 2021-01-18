Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak?
Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu aramaları haftanın ilk gününde aramalar listesinde ilk sıralarda yer almaya başladı. Vatandaşlar Kahramanmaraş’taki hava durumunu öğrenebilmek için internete Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu yazıyor.
İşte Kahramanmaraş’ın bu haftaki hava durumu.
18-22 OCAK TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN HAVA DURUMU:
18 Ocak Pazartesi: (Hafif kar yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek hava sıcaklığı 7 derece. En düşük nem oranı 46, en yüksek nem oranı 94. Hakim rüzgar yönü batıdan doğuya 10 (km/sa)
19 Ocak Salı: (Karla karışık yağmurlu) En düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek hava sıcaklığı 6 derece. En düşük nem oranı 45, en yüksek nem oranı 88. Hakim rüzgar yönü kuzeybatıdan güneydoğuya 7 (km/sa)
20 Ocak Çarşamba: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı -3, en yüksek hava sıcaklığı 3 derece. En düşük nem oranı 28, en yüksek nem oranı 55. Hakim rüzgar yönü kuzeybatıdan güneydoğuya 17 (km/sa)
21 Ocak Perşembe: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı -5, en yüksek hava sıcaklığı 6 derece. En düşük nem oranı 28, en yüksek nem oranı 60. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 8 (km/sa)
22 Ocak Cuma: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı -2, en yüksek hava sıcaklığı 8 derece. En düşük nem oranı 36, en yüksek nem oranı 50. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 5 (km/sa)
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12