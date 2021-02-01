Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu aramaları haftanın ilk gününde aramalar listesinde ilk sıralarda yer almaya başladı. Vatandaşlar Kahramanmaraş’taki hava durumunu öğrenebilmek için internete Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu yazıyor. İşte Kahramanmaraş’ın bu haftaki hava durumu.

1-5 Şubat 2021 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN HAVA DURUMU:

1 Şubat Pazartesi: (Parçalı bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek hava sıcaklığı 9 derece. En düşük nem oranı 80, en yüksek nem oranı 91. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 3 (km/sa)

2 Şubat Salı: (Parçalı bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 4, e yüksek hava sıcaklığı 11 derece. En düşük nem oranı 68, en yüksek nem oranı 89. Hakim rüzgar yönü güneybatıdan kuzeydoğuya 3 (km/sa)

3 Şubat Çarşamba: (Parçalı bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek hava sıcaklığı 13 derece. En düşük nem oranı 66, en yüksek nem oranı 82. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 3 (km/sa)

4 Şubat Perşembe: (Parçalı bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 14 derece. En düşük nem oranı 58. En yüksek nem oranı 78. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 3 (km/sa)

5 Şubat Cuma: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek hava sıcaklığı 16 derece. En düşük nem oranı 55. En yüksek nem oranı 80. Hakim rüzgar yönü kuzeybatında güneydoğuya 7 (km/sa)