Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu aramaları haftanın ilk gününde aramalar listesinde ilk sıralarda yer almaya başladı. Vatandaşlar Kahramanmaraş’taki hava durumunu öğrenebilmek için internete Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu yazıyor. İşte Kahramanmaraş’ın bu haftaki hava durumu.

8-12 Şubat 2021 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN HAVA DURUMU:

8 Şubat Pazartesi: (Çok Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek hava sıcaklığı 17 derece. En düşük nem oranı 61, en yüksek nem oranı 85. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 5 (km/sa)

9 Şubat Salı: (Az Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. En düşük nem oranı 59, en yüksek nem oranı 87. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 6 (km/sa)

10 Şubat Çarşamba: (Çok Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı 18. En düşük nem oranı 66, en yüksek nem oranı 90. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 5 (km/sa)

11 Şubat Perşembe: (Az Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. En düşük nem oranı 46, en yüksek nem oranı 80. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 5 (km/sa)

12 Şubat Cuma: (Sağanak Yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. En düşük nem oranı 52, en yüksek nem oranı 92. Hakim rüzgar yönü güneydoğudan kuzeybatıya 13 (km/sa)