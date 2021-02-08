Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak?
Yeni haftaya girerken, vatandaşlar internette Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu gibi aramalar yapmaya başladı.
Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu aramaları haftanın ilk gününde aramalar listesinde ilk sıralarda yer almaya başladı. Vatandaşlar Kahramanmaraş’taki hava durumunu öğrenebilmek için internete Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu yazıyor. İşte Kahramanmaraş’ın bu haftaki hava durumu.
8-12 Şubat 2021 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN HAVA DURUMU:
8 Şubat Pazartesi: (Çok Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek hava sıcaklığı 17 derece. En düşük nem oranı 61, en yüksek nem oranı 85. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 5 (km/sa)
9 Şubat Salı: (Az Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. En düşük nem oranı 59, en yüksek nem oranı 87. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 6 (km/sa)
10 Şubat Çarşamba: (Çok Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı 18. En düşük nem oranı 66, en yüksek nem oranı 90. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 5 (km/sa)
11 Şubat Perşembe: (Az Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. En düşük nem oranı 46, en yüksek nem oranı 80. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 5 (km/sa)
12 Şubat Cuma: (Sağanak Yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. En düşük nem oranı 52, en yüksek nem oranı 92. Hakim rüzgar yönü güneydoğudan kuzeybatıya 13 (km/sa)
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|22
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Athletic Bilbao
|21
|25
|11. Celta de Vigo
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16