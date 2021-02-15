Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu aramaları haftanın ilk gününde aramalar listesinde ilk sıralarda yer almaya başladı. Vatandaşlar Kahramanmaraş’taki hava durumunu öğrenebilmek için internete Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu yazıyor. İşte Kahramanmaraş’ın bu haftaki hava durumu.

15-19 Şubat 2021 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN HAVA DURUMU:

15 Şubat Pazartesi: (Sağanak Yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 15 derece. En düşük nem oranı 50, en yüksek nem oranı 81. Hakim rüzgar yönü güneybatıdan kuzeydoğuya 5 (km/sa)

16 Şubat Salı: (Kuvvetli Sağanak Yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek hava sıcaklığı 12 derece. En düşük nem oranı 79, en yüksek nem oranı 93. Hakim rüzgar yönü güneydoğudan kuzeybatıya 6 (km/sa)

17 Şubat Çarşamba: (Sağanak Yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek hava sıcaklığı 8 derece. En düşük nem oranı 74, en yüksek nem oranı 94. Hakim rüzgar yönü batıdan doğuya 9 (km/sa)

18 Şubat Perşembe: (Parçalı Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 1, en yüksek hava sıcaklığı 7 derece. En düşük nem oranı 51, en yüksek nem oranı 69. Hakim rüzgar yönü kuzeybatıdan güneydoğuya 9 (km/sa)

19 Şubat Cuma: (Parçalı Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek hava sıcaklığı 9 derece. En düşük nem oranı 42, en yüksek nem oranı 80. Hakim rüzgar yönü kuzeybatıdan güneydoğuya 7 (km/sa)