Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında Kahramanmaraş için gerçekleştirdiği hava tahminine göre, hava sıcaklık ortalamaları 13 derece civarında seyredecek. 1-2 Aralık arasında yağmurlu geçeceği tahmin edilen havanın, Perşembe ve Cuma günü ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

İŞTE KAHRAMANMARAŞ’IN 30 KASIM-4 ARALIK TARİHLERİ ARASINDAKİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ:

30 Kasım Pazartesi: (Parçalı Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek hava sıcaklığı 16 derece. En düşük nem oranı 48, en yüksek nem oranı 72. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 6 (km/sa)

1 Aralık Salı: (Yağmurlu) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 13 derece. En düşük nem oranı 79, en yüksek nem oranı 96. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 3 (km/sa)

2 Aralık Çarşamba: (Yağmurlu) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 14 derece. En düşük nem oranı 76, en yüksek nem oranı 95. Hakim rüzgar yönü güneydoğudan kuzeybatıya 6 (km/sa)

3 Aralık Perşembe: (Parçalı bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek hava sıcaklığı 16 derece. En düşük nem oranı 60, en yüksek nem oranı 84. Hakim rüzgar yönü güneybatıdan kuzeydoğuya 4 (km/sa)

4 Aralık Cuma: (Parçalı bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 16 derece. En düşük nem oranı 54, en yüksek nem oranı 73. Hakim rüzgar yönü güneybatıdan kuzeydoğuya 4 (km/sa)