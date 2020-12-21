Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahminleri...

MGM’nin 21-25 Aralık tarihleri arasında Kahramanmaraş için gerçekleştirdiği hava tahminine göre, hava sıcaklıkları ortalama en yüksek 11 derece civarında seyredecek. Geceler ise Kahramanmaraş’ı ayazlı günler bekliyor

İŞTE KAHRAMANMARAŞ’IN 21-25 ARALIK TARİHLERİ ARASINDAKİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ:

21 Aralık Pazartesi: (Çok bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece. En düşük nem oranı 58, en yüksek nem oranı 78. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 4 (km/sa)

22 Aralık Salı: (Sağanak yağışlı) En düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek hava sıcaklığı 12 derece. En düşük nem oranı 72, en yüksek nem oranı 89. Hakim rüzgar yönü güney batıdan kuzey doğuya 6 (km/sa)

23 Aralık Çarşamba: (Çok bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek hava sıcaklığı 9 derece. En düşük nem oranı 38, en yüksek nem oranı 93. Hakim rüzgar yönü kuzeybatında güneydoğuya 13 (km/sa)

24 Aralık Perşembe: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı -1, en yüksek hava sıcaklığı 9. En düşük nem oranı 36, en yüksek nem oranı 67. Hakim rüzgar yönü kuzey batıdan güneydoğuya 9 (km/sa)

25 Aralık Cuma: (Az bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece. En düşük nem oranı 43, en yüksek nem oranı 67. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 5 (km/sa)