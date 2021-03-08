Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu aramaları haftanın ilk gününde aramalar listesinde ilk sıralarda yer almaya başladı. Vatandaşlar Kahramanmaraş’taki hava durumunu öğrenebilmek için internete Kahramanmaraş’ta bu hafta hava nasıl olacak? Kahramanmaraş hava durumu yazıyor. İşte Kahramanmaraş’ın bu haftaki hava durumu.

8-12 Mart 2021 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN HAVA DURUMU:

8 Mart Pazartesi: (Yağmurlu) En düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı 17 derece. En düşük nem oranı 31, en yüksek nem oranı 89. Hakim rüzgar yönü kuzeybatıdan güneydoğuya 12 (km/sa)

9 Mart Salı: (Çok Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek hava sıcaklığı 17 derece. En düşük nem oranı 48, en yüksek nem oranı 76. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 6 (km/sa)

10 Mart Çarşamba: (Parçalı Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 20 derece. En düşük nem oranı 47, en yüksek nem oranı 80. Hakim rüzgar yönü güneyden kuzeye 8 (km/sa)

11 Mart Perşembe: (Yağmurlu) En düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı 20. En düşük nem oranı 53, en yüksek nem oranı 90. Hakim rüzgar yönü batıdan doğuya 9 (km/sa)

12 Mart Cuma: (Çok Bulutlu) En düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek hava sıcaklığı 17 derece. En düşük nem oranı 31, en yüksek nem oranı 87. Hakim rüzgar yönü kuzeyden güneye 16 (km/sa)