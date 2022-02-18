Kahramanmaraş’ta bu sakızın fiyatı altınla yarışıyor!
Kahramanmaraş'ta köknar ağaçlarından toplanan mezda sakızı zahmetli işçiliği ve artan kıymeti ile kilosu 750 TL'den bin TL'ye kadar alıcı buluyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.02.2022, 10:39
Aktarlarda şifa amaçlı satılan 'mezda sakızı' öksürük, şeker, iltihaplanma ve mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa deva olduğu belirtiliyor. Doğal gıda ürünleri satan esnaf mezda sakızının toplanmasının ustalık gerektirdiğini belirterek, "Mezda sakızı köknar ağacının kozalaklarından süzülen doğal bir sakız türüdür. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sakıza vatandaşların ilgisi çok fazla. Mezda sakızı yaraların hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsak yaralarına iyi gelir. Astım, bronşit, nefes darlığı, grip ve öksürüğe iyi geldiği bilinmekte" dedi.
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