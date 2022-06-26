Kahramanmaraş’ta Buray Rüzgârı Esti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ünlü pop sanatçısı Buray, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.

Müftülük Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe müzikseverler adeta akın etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar da sevilen sanatçı Buray’a hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserde kendi şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş’tan Ah Yalan Dünya, İbrahim Tatlıses’ten Leylim Ley ve Barış Manço’dan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçalarını da seslendiren Buray, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Âşık Mahzuni Şerif’ten İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım parçasını seslendiren Buray’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de eşlik etti.

Başkan Hayrettin Güngör, sevilen sanatçı Buray’a teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Konser etkinliğinde konuşan Başkan Hayrettin Güngör, kültür sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.