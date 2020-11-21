Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasıyla birlikte Elbistan’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve bekçilerden oluşan ekipler, sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından ilçe merkezinde denetim yaptı.

Günler öncesinden yapılan duyuru sayesinde hazırlıklı olan vatandaşlar, yasağın başlamasıyla birlikte evlerine çekildi.



