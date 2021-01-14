Kahramanmaraş'ta cami yangınında Kur'an'ı Kerim mucizesi!

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mahmutbey Mahallesi Cami’nin çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen cami tamamen yandı.

Yangın sırasında camide bulunan Kuran’ı Kerimlerin zarar görmemesi mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.