Kahramanmaraş'ta cami yangınında Kur'an'ı Kerim mucizesi!
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında cami kullanılamaz hale geldi. Camide çıkan yangında Kuran’ı Kerimler zarar görmedi.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 15:56 14.01.2021, 17:22
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mahmutbey Mahallesi Cami’nin çatı katında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen cami tamamen yandı.
Yangın sırasında camide bulunan Kuran’ı Kerimlerin zarar görmemesi mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.
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