Kahramanmaraş’ta camiler ramazan ayına hazırlanıyor

Cami görevlileri Ramazan ayı öncesi olduğu gibi bu yıl da camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneleri Ramazan Ayı için hazırlıyor.



Görevliler Ramazan ayında vatandaşların daha temiz bir mekânda ibadetini yerine getirebilmesi için yoğun mesai harcıyor.