Kahramanmaraş’ta çatıdan düşen genç hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta 11. katlı binanın çatı katından düşen 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2022, 19:08
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesi’nde 11. katlı binanın çatı katında kuş beslediği iddia edilen 17 yaşındaki B.C. dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.C. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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