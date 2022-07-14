Kahramanmaraş’ta çekildi ve maraş dondurmasını konu edindi
Kahramanmaraş’ta çekilen ve kentin dünyaca ünlü markası Maraş Dondurma konu edinildiği Külahıma Anlat filmi 15 Temmuz Cuma günü vizyona giriyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2022, 16:30
Yapımcılığını Cüneyt Şentürk’ün üstlendiği, Tuğba Özay, Okan Karacan ve Naci Taşdöğen’in başrollerde yer aldığı filmde, Kahramanmaraşlı dondurma ustası Mehmet’le oğlu Mert ve onun eşi Mine’nin hikâyesinin anlatılıyor.
Külahıma Anlat filmi 20 farklı şehirde ve 50 sinema salonunda gösterime giriyor.
Filmin yayına girdiği salonlar bu şekilde duyurulurken Kahramanmaraş’ta Piazza Cinemaxımum'da 11.15'te, Arsan Center'da ise 11.20'de ilk seanslar yayına girecek. Gün içerisinde ki diğer seanslar ise Piazza Cinemaxımum 'da 16.00 ve 21.00 iken, Arsan'da ise 13.30 16.00 18.30 20.45 ve 21.00 olarak belirlendi.
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