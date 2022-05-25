Kahramanmaraş’ta cezaevi firarisi kenevir yetiştirirken yakalandı
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde cezaevi firarisini kenevir yetiştirirken yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 21:38
Onikişubat İlçesine bağlı Hartlap Mahallesine bağlı Kuşçak mevkiinde 64 yaşındaki M.B’yi takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda bin 313 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Operasyon sırasında bölgede olmayan M.B ise, araç içerisinde yakalandı. M.B’nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancayla ait şarjör, 13 Afet mermi, aracında da ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Kenevir bitkisine ve silahlara el koyan jandarma ekipleri, M.B’yi gözaltına aldı.
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