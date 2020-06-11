Kahramanmaraş'ta CHP’den kadın cinayetlerine ortak tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanlığında Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve İl Kadın Kolları tarafından pandemi sürecinde giderek artan kadın cinayetlerine yönelik 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklaması düzenlendi.

Genel Başkan Köse, kadına yönelik şiddete dur demek için böyle bir açıklama yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal mesafe kurallarına azami derecede riayet edilen açıklamada geçtiğimiz haftalarda öldürülen Zeynep Şenpınar’a dikkat çekilerek kadına yönelik şiddet kınandı.