Kahramanmaraş'ta CHP’den kadın cinayetlerine ortak tepki!
CHP Kadın Kolları pandemi sürecinde giderek artan kadın cinayetlerine yönelik 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 15:35 11.06.2020, 19:02
51
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanlığında Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve İl Kadın Kolları tarafından pandemi sürecinde giderek artan kadın cinayetlerine yönelik 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklaması düzenlendi.
Genel Başkan Köse, kadına yönelik şiddete dur demek için böyle bir açıklama yaptıklarını dile getirdi.
Sosyal mesafe kurallarına azami derecede riayet edilen açıklamada geçtiğimiz haftalarda öldürülen Zeynep Şenpınar’a dikkat çekilerek kadına yönelik şiddet kınandı.
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:29
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20