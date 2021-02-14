Kahramanmaraş'ta çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 14:42 14.02.2021, 15:22
Siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcayan çiçekçiler, hazırladıkları buketleri müşterilerin adreslerine teslim ediyor.
İstisna kapsamında olanlar ise önceden verdikleri siparişleri çiçekçilerden alabiliyor.
Merve Çiçek Evi İşletmecisi Vedat Yılmaz, sevgililer günü dolayısıla siparişlerde artış olduğunu belirtti.
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