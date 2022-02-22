Kahramanmaraş’ta çiftler 22.02.2022'de "Evet" dedi!
Nikah tarihlerini 22.02.2022 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarih yapmak isteyen çiftler, evlendirme salonlarında yoğunluk oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2022, 16:53 22.02.2022, 19:54
Özel bir tarihte mutluluğa "evet" demek istediler. Günler öncesinde sıraya girdiler.
Kahramanmaraş’ta evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftler, “22.02.2022” de nikahlarını kıydırdı.
Kentte nikahlarının 22 Şubat 2022’de olmasını isteyen çiftler, başvurularının ardından nikah masasına oturdu.
Namaz Vakti 22 Şubat 2022
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|29
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|24
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|23
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|22
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|18
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|51
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|46
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|42
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|42
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|26
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|20
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