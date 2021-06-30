Kahramanmaraş’ta cinayet!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçeside 80 yaşında kişi, 72 yaşındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2021, 19:06 30.06.2021, 19:10
Serintepe Mahallesi Serintepe Camisinde yaşanan olayda, Fahrettin Y., (72) cami avlusundan lavabo girişine yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.
Olayı gerçekleştiren M.Y, polis ekiplerince gözaltına alınırken,
ilk ifadesinde kendi eşine Fahrettin Y.’nin eski tarihlerde sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü beyan ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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