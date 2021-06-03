Kahramanmaraş’ta çırçır deposunda yangın

Yangın, Şeyh Adil Mahallesi Teyfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde yer alan bir işyerinin çırçır deposunda meydana geldi. Dumanları fark eden personel itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.