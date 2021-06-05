Kahramanmaraş’ta çocuklar atık kutularından kağıt üretti

Sıfır Atık Projesi kapsamında Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nde bir araya gelen çocuklar, uygulamalı kağıt üretimi etkinliği gerçekleştirildi.

Yapılan proje hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tarafından 2018 yılında başlatılan sıfır atıkla ilgili de Dünya Çevre Gününde bütünleme bazında bir program düzenledik. Sıfır atığı ne güzel maşallah hepiniz biliyorsunuz. Biz de bu seneki programımızın ana temasını sıfır atık olarak belirledik. Bununla ilgili ablalarınız sıfır atıkla ilgili daha bilgilendirici, doyurucu şeyler verecekler.

Detaylar verecekler. Sıfır atık nedir, ne yapmak lazım. Nasıl çalışmak lazım, bunlarla ilgili neler yapmak lazım? Onları anlatacaklar. Onları hassasiyetle dinleyeceğiz, öyle değil mi arkadaşlar? Ondan sonra yan tarafta, içtiğimiz süt paketleri var ya, içiyoruz değil mi sütleri? İçtiğimiz süt paketlerinden kağıt elde edeceğiz. Yani bir nevi sıfır atığı orada görmüş olacağız. O kağıtlara ne yapacağız? Sıfır atık temalı, ruhunuzda neler geçiyorsa onları resmedeceksiniz. Tabi dünyayı korumak, kollamak bu bizim yerimizi alacak sizlerin asıl görevi olacak” dedi.

Etkinlik, öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.