Kahramanmaraş’ta çocukların sağlıklı büyümesine katkı sağlıyor
Marangoz dükkânında yaptığı ahşap oyuncaklarla hem eski tarihi kültürü yaşatıyor hem de çocukların daha sağlıklı oyuncaklarla oyun oynamasına katkı sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2022, 12:05 24.05.2022, 12:29
Kahramanmaraş’ta yaşayan ahşap ustası Mustafa Tanır, İnternette gördüğü çizimler ilgisini çekince hobi olarak natürel ahşap oyuncak yapmaya başladı.
Tanır, Türkiye’de yapım işi pek olmayan ve genelde yurt dışında imal edilen natürel ahşap oyuncağı Kahramanmaraş’ta tek başına yapıyor.
Çıkardığı başarılı işler sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tanır, natürel oyuncaklarla çocukların sağlıklı ortamlarda büyümesini amaçlıyor.
Bu sektörde yetiştirecek eleman bulamamasından şikâyetçi olan Mustafa Tanır, çocukların gelişen teknoloji ile daha çok kanserojen madde taşıyan oyuncaklarla büyüdüğünü söyledi.
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