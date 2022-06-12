Kahramanmaraş’ta Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı

Sporcular, Dulkadiroğlu ilçesi sınırlarında bulunan kapıçam tabiat parkında 4,7 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mustafa Orak, yapılan yarışma hakkında bilgiler verdi.



Türkiye bisiklet federasyonu başkanı Emin Müftüoğlu da Kahramanmaraş’ta uluslararası yapılacak olan bisiklet yarışlarının detayları paylaştı.