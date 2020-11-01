Kahramanmaraş'ta damak çatlatan lezzetler tezgahlarda!

Kahramanmaraş çeşitli kültürleri ile sık sık ön plana çıkan kentlerin arasında yer alırken kış aylarının uzun gecelerinde tüketilen şıra ürünleri pestil, pekmez, kuru dut, kara üzüm, ceviz, cevizli sucuk, tarhana gibi ürünler bu yıl tezgahlara geldi.

KAHRAMANMARAŞ 01.11.2020, 15:53 01.11.2020, 16:30
Kahramanmaraş'ta damak çatlatan lezzetler tezgahlarda!

Kahramanmaraş’ın köylerinden getirilen şıra ürünleri kahramanmaraş’ın en çok yabancı ziyaretçi alan tarihi kapalı çarşısında satışa sunuluyor.

Tarihi kapalı çarşı’da baharatçılar tarafından getirtilen damak çatlatan lezzetler çevre şehirlerden de rağbet görüyor.

Fiyatlarda değişiklik olmadığını belirten baharatçı ensafı abdullah aydoğar taleplerin fazla olduğunu belirtti.

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