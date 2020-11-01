Kahramanmaraş'ta damak çatlatan lezzetler tezgahlarda!
Kahramanmaraş çeşitli kültürleri ile sık sık ön plana çıkan kentlerin arasında yer alırken kış aylarının uzun gecelerinde tüketilen şıra ürünleri pestil, pekmez, kuru dut, kara üzüm, ceviz, cevizli sucuk, tarhana gibi ürünler bu yıl tezgahlara geldi.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2020, 15:53 01.11.2020, 16:30
Kahramanmaraş’ın köylerinden getirilen şıra ürünleri kahramanmaraş’ın en çok yabancı ziyaretçi alan tarihi kapalı çarşısında satışa sunuluyor.
Tarihi kapalı çarşı’da baharatçılar tarafından getirtilen damak çatlatan lezzetler çevre şehirlerden de rağbet görüyor.
Fiyatlarda değişiklik olmadığını belirten baharatçı ensafı abdullah aydoğar taleplerin fazla olduğunu belirtti.
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Kasım 2020
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:41
|Yatsı
|18:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|6
|13
|3. Southampton
|7
|13
|4. Wolverhampton
|7
|13
|5. Chelsea
|7
|12
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. Leicester City
|6
|12
|8. Tottenham
|6
|11
|9. Man City
|6
|11
|10. Leeds United
|6
|10
|11. Crystal Palace
|7
|10
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|7
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Elche
|5
|10
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Athletic Bilbao
|7
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Deportivo Alaves
|8
|8
|14. Eibar
|8
|8
|15. Sevilla
|6
|7
|16. Valencia
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3