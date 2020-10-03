Kahramanmaraş'ta damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez lezzeti oldu!
16. Yüzyıl Osmanlı Dönemi eseri olarak günümüze kadar varlığını sürdüren tarihi saraçhanede yüzyıllık fırında halen yapımı devam eden odun ateşinde güveç içerisinde etli pilav esnafların ve damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez lezzeti oldu.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 18:03 03.10.2020, 19:08
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Kuşaklar arası fırıncılık mesleğini 35 yıldır aynı çarşı içerisinde sürdüren fırıncı İzzet Uyunmaz tarihi saraçhane çarşısına özel olan ve odun ateşinde 6 saatte pişen güveçte etli pilavın serüvenini Aksu Haber’e paylaştı.
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