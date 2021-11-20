Kahramanmaraş’ta davulcu direğe tırmandı, kıyafetlerini yırttı
Bir düğünde davul çalan 2 müzisyen, farklı şovları ile dikkat çekti. Direğe çıkan, kıyafetlerini yırtan, yerlerde yatan müzisyenlerin o anları, kameraya yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2021, 14:15
Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Kadılı Mahallesi’ndeki bir düğün etkinliğine katılan iki müzisyen davulları ile yaptıkları hareketler ile ilgi çekti.
Davetlilerin para teklifine karşılık veren müzisyenlerden biri, koronavirüsü hiçe sayarak uzatılan parayı ağzıyla aldı.
Müzisyenler ellerindeki davul ile yerlerde yuvarlandı.
DİREĞE TIRMANDI, TİŞÖRTÜNÜ YIRTTI
Elektrik direğine tırmanan müzisyenlerden biri, direğe ayaklarıyla direkten tutunup bir müddet davuluyla şov yaptı.
Vatandaşların yardımıyla direkten inen şahıs, daha sonra üzerindeki kuru kafa figürlü tişörtünü yırttı.
BİRİ YERDE YATTI, DİĞERİ ÜZERİNDE TAKLA ATTI
Son olarak bir müzisyen yerde yatarken, diğeri onun üzerinde takla attı.
İlginç davul gösterisi, saniye saniye bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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