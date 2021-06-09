Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu, Suriye’de örgüt içerisinde savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı tutuklanarak cezaevine konuldu.