Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen S.A (38), A.Ş (44), H.H (60), E.K (38), H.E.H (33) ve A.Ş’nin (34) adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ş’nin bomba düzenekleri üzerine eğitimler aldığı ve 2013-2015 yılları arasında Suriye/Halep bölgesinde DEAŞ terör örgütü adına birçok silahlı ve bombalı eylem düzenlediği belirlendi.

Şüphelilerden S.A’nın (38) ise, yine aynı dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde ‘Kadı-İmam-Emir’ konumunda faaliyet yürüttüğü, Halep bölgesinde yaşayan halka Cihad çağrısı yaparak, örgüte elaman sağladığı, ayrıca çocuklara ve gençlere ideolojik dini ve şer’i eğitimler verdiği, diğer 4 şüphelinin de, yine aynı dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.