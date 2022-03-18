Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2022, 18:07
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devamı kapsamında, 2013–2016 yılları arasında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde Suriye’de örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve daha sonraki yıllarda Türkiye’ye giriş yaparak Kahramanmaraş’ta yaşamaya başladıkları tespit edilen Suriye uyruklu A.B., H.K. ve M.A eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.
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