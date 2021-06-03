Kahramanmaraş’ta defineci operasyonu!

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Ş.E. ve M.Ş’nin ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri, operasyon yaptı.

Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesinde düzenlenen operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 684 adet tarihi eser niteliğindeki sikke, 22 adet obje, 2 adet define arama detektörü ve 4 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.