Kahramanmaraş’ta Değerler Akademisi devam ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Değerler Akademisi’nde konuşan Yazar Hayati İnanç “Çocuğun okuldan çıktıktan sonra eve koşarak gelip kucağına atlayacağı annesi ve babası varsa başarı yüzde 50 garantidir. Bizim en sağlam müessesemiz ailedir” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi’nin İnstagram hesabından canlı yayınlanan Değerler Akademisi, ilk programıyla başladı. Öğr. Gör. İsmail Göktürk’ün moderatörlüğünü yaptığı programın konuğu Yazar Hayati İnanç oldu. Gerçekleştirilen canlı yayında Yazar Hayati İnanç “Ailede Eşler ve Çocuklar Arasında İletişim” konusunu değerlendirdi. İnanç, düzenlenen konferansta sosyal hayattaki iletişim, ailede içinde anne ve babanın çocuklarına göstermiş olduğu sevgi ve toplumumuzda kadınların yeri ve önemi gibi birçok konuya değindi.
BATI ATEŞ, BİZ TOPRAK MEDENİYETİYİZ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi’nin İnstagram hesabından canlı yayınlanan Değerler Akademisi, ilk programıyla başladı. Öğr. Gör. İsmail Göktürk’ün moderatörlüğünü yaptığı programın konuğu Yazar Hayati İnanç oldu. Gerçekleştirilen canlı yayında Yazar Hayati İnanç “Ailede Eşler ve Çocuklar Arasında İletişim” konusunu değerlendirdi. İnanç, düzenlenen konferansta sosyal hayattaki iletişim, ailede içinde anne ve babanın çocuklarına göstermiş olduğu sevgi ve toplumumuzda kadınların yeri ve önemi gibi birçok konuya değindi.
BATI ATEŞ, BİZ TOPRAK MEDENİYETİYİZ
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