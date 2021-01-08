Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren görüntüler!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dün akaryakıt istasyonunda iki kişinin yaralandığı yangının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2021, 16:58 08.01.2021, 19:34
Doğukent Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde çıkan yangında yaralanan Ali Ç. (50) ve Ramazan Ş'nin (57) Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Yaralıların, akaryakıt istasyonunun bakımı için Gaziantep'ten geldikleri öğrenildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında olay sırasında bir işçinin alevler içinde kalması ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde dün akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralanmış, akaryakıt pompaları kullanılamaz hale gelmişti.
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