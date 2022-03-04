Kahramanmaraş’ta deprem tatbikatı gerçeği aratmadı!

Ülkemizin topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan deprem gerçeğine, her yıl 1-7 Mart ‘Deprem Haftası’ ile dikkat çekilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde tüm Türkiye’deki okullarda öğrencilerin depreme karşı bilinçlenmesi ve deprem sırasında nasıl bir yol izlemelerini öğretmek adına ‘Deprem ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Deprem açısından çok riskli bir konumda olan Kahramanmaraş’ta da tatbikatlar yapılırken, Onikişubat İlçesinde yer alan Maarif Anadolu Lisesindeki tatbikata Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve ilgililer iştirak etti.

11.30’da deprem alarmın verilmesinin başlayan tatbikatta senaryo gereği ilk olarak okul içerisinde bulunanlar deprem geçinceye kadar sıralarının yanına hayat üçgeni yaptı. Deprem geçince ise öğrenciler elleri başlarında okulu tahliye etti. Bu sırada ise başta AFAD ekipleri olmak üzere sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde tatbikatın olduğu alana doğru harekete geçti. Okula gelen ekipler, enkaz altında kalan kişiler için kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Enkaz altında kalan öğrencilerin arkadaşlarının sinir krizi geçirdiği tatbikatta polis deprem bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Okul içerisinde kalan öğrenciler tek tek kurtarılıp ambulans alınmasıyla sona eren tatbikat sonrası protokol üyeleri AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanların olduğu stantları gezdi. Tatbikata ilişkin konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, şu ifadeleri kullandı: “Deprem Haftası kapsamında AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda Türkiye’de eş zamanlı olarak bütün okullarımızda ‘Deprem Ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Kahramanmaraş ilimizde de bugün bütün okulumuzda yaklaşık 300 bin öğrencimizin katıldığı bir ‘Deprem Ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Bizde bugün Maarif Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta iştirak ettik. Bilindiği üzere başta Kahramanmaraş olmak üzere ülkemiz deprem kuşağında. İlimiz özelinde de özellikle deprem riski en yüksek olan illerimizden birisiyiz. Dolayısıyla bu tatbikatlarla, toplumumuzda, gençlerimizde, öğrencilerimizde bir farkındalık, bir bilinçlendirme çalışması gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben bu tatbikatta görev alan bütün arkadaşlarımıza Teşekkür ediyorum. Bu arada temennimiz, duamız; Allah bizleri depremin gerçeğinden korusun. Depremsiz Afetsiz günler diliyorum.