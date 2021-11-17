Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2021, 10:35 17.11.2021, 11:33
Edinilen bilgiye göre, Bektaş yapıcı (56) idaresindeki 38 KK 735 plakalı otomobil Elbistan Nurhak kara yolu Çiçek Mahallesi Çöplük Mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilin camından fırlayan sürücü Bektaş yapıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu olarak bulunan Ekrem T. (39) ile Ahmet T. (40) isimli şahıslar ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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