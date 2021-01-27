Kahramanmaraş'ta dilendirilen çocuklar ailelerine teslim edildi
Trafik lambalarında dilendirilen küçük yaştaki çocuklar ailelerine teslim edilip, tekerrürü halinde adli işlem uyarısı yapıldı,
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2021, 23:18 28.01.2021, 10:13
Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince küçük yaştaki dilencilere yönelik yapılan uygulamada sokaklarda ve Trafik ışıklarında dilendiği görülen toplam 7 küçük yaştaki çocuk Çocuk Büro Ekiplerince alınarak ailelerine teslim edilmiştir. Ailelere çocukları dilendirilmemeleri tekerrürü halinde Adli işlem yapılacağı uyarısında bulunulmuştur.
Elbistan’da küçük yaştaki çocukların dilendirilmelerinin önüne geçmeye çalışan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki trafik lambalarında dilenen küçük yaştaki 7 çocuğu alarak ailelerine teslim etti.
Çocukların dilendirilmemeleri konusunda ailelere uyarı yapan polis ekipleri, olayın tekrarı halinde yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunmuştur.
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