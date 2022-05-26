Kahramanmaraş’ta dolandırdı Şanlıurfa’da yakalandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, kendisini polis-savcı olarak tanıtarak vatandaşı dolandıran 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçeye bağlı Ördekdede Mahallesi'nde yaşayan Ö.N’yi arayarak kendisini polis-savcı olarak tanıtarak 485 bin TL dolandıran şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri, harekete geçti. 150 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu şüphelinin kullandığı aracı ve eşkalini belirleyen jandarma ekipleri, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli İ.T (23) olayda kullandığı araçla birlikte yakalandı. Jandarmada ilk ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.