Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık vakası! Sahte savcılar yakalandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kendilerini savcı olarak tanıtıp yaşlı adamın 26 bin lirasını alan iki zanlı yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2020, 08:17 25.06.2020, 08:29
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Keklikoluk Mahallesi'ne gelen U.D ve A.S, burada yaşayan 80 yaşındaki K.D'ye kendilerini savcı olarak tanıtıp, 26 bin lirasını alıp kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından zanlıların kaçtığı aracın plakası belirledi.
Şüpheliler .Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun (TAG) Bahçe gişeleri yakınlarında yakalandı.
Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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