Kahramanmaraş’ta drone destekli trafik denetimi yapıldı!
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan araç sürülerine cezai işlem uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2022, 13:16 07.05.2022, 13:43
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan araç sürülerine cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarını önlemek adına drone destekli uygulama yaptı.
Drone destekli trafik denetimlerinin kentin farklı noktalarında her gün devam edeceği bildirildi.
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
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|41
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|33
|38
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|38
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|63
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|49
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|34
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|34
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|33
|32
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|34
|22
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|34
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|P
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|81
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|34
|64
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|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
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|34
|52
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|34
|51
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|45
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|41
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|40
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|39
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|36
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|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
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|34
|31
|19. Levante
|35
|29
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|28