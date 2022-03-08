Kahramanmaraş’ta drone destekli trafik denetimi yapıldı!
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan araç sürülerine cezai işlem uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2022, 15:48 08.03.2022, 17:57
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarını önlemek adına Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda drone destekli uygulama yaptı.
Yaklaşık iki saatte, kural ihlali yapan 26 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Birçok noktada drone ile yapılan denetimlerde sürücülerin en çok kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.
Drone destekli trafik denetimlerinin kentin farklı noktalarında her gün devam edeceği bildirildi.
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