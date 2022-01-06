Kahramanmaraş’ta drone ile özel trafik denetimleri gerçekleştirilecek

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek denetimlerde, sürücülerde tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine planlanıyor.

Havadan yapılacak denetimlerle trafik kazalarına sebep olan diğer ihlaller de takip edilecek.