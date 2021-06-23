Kahramanmaraş’ta düğün magandaları iş başında!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde düğün magandaları havaya ederek büyük bir tehlike ortaya çıkarttı.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 12:42 23.06.2021, 14:45
Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerde başlarken, her dönemin klasik sorunları arasında yer alan ve ölümle sonuçlanan olaylara rağmen uslanmayan magandalarda yine kendilerini gösterdi.
Saçaklızade Mahallesinde kayda geçen görüntülerde, bir düğün bitişinde gelin indirmek için gelen konvoyun site bahçesinde oynadığı esnada, karanlık içerisinde birisi havaya ateş ediyor.
Yüksek katlı binaların bulunduğu bölgede büyük risk taşımasına rağmen, bilinçsiz kişi defalarca ateş etmeyi sürdürüyor.
O anlar ise vatandaşlar tarafından bu şekilde kayda geçti.
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