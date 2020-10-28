Kahramanmaraş'ta düğün magandası uzman çavuş'un cezası belli oldu!
Babaanne ile torununun ölümüne yol açan uzman çavuş 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2020, 16:08 28.10.2020, 19:30
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde katıldığı bir düğün merasiminde havaya ateş ettiği esnada nine ile torununun ölümüne yol açan uzman çavuş 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2018 yılında, Göksun ilçesine bağlı kırsal Büyük Kızılcık Mahallesinde davetli olduğu düğün töreninde silahı ile havaya ateş açtığı esnada babaanne Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki 1 yaşındaki torunu F. A. K.nin ölümüne yol açan sanık S.G. 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık S.G ve avukatı katıldı.
Mahkemede suçlamalarına kabul etmeyen sanık, çocuğa karşı öldürme suçundan 25 yıl, kadına yönelik öldürme suçundan 16 yıl olmak üzere toplamda 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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