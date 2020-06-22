Kahramanmaraş'ta düğün salonlarında yeni normal dönemi!

Düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayacak. Salona girişte ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe gibi kurallar uygulanacak.



Düğünler yeni normalle göre yapılacak misafirler salona ateşi ölçüldükten sonra alınmadan masalarda hijyen malzemeleri bulunacak, eğlence sırasında da sosyal dikkat etmek şart.