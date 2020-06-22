Kahramanmaraş'ta düğün salonlarında yeni normal dönemi!
Koronavirüs sebebiyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibariyle açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı sektörü de şimdiden canlandırdı.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2020, 15:36 22.06.2020, 19:16
539
Düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayacak. Salona girişte ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe gibi kurallar uygulanacak.
Düğünler yeni normalle göre yapılacak misafirler salona ateşi ölçüldükten sonra alınmadan masalarda hijyen malzemeleri bulunacak, eğlence sırasında da sosyal dikkat etmek şart.
24°
açık
Namaz Vakti 22 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|27
|56
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Gaziantep FK
|28
|34
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|27
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|29
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Sevilla
|31
|53
|4. Atletico Madrid
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Athletic Bilbao
|30
|42
|10. Granada
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|30
|24
|20. Espanyol
|30
|24