Kahramanmaraş’ta düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı!

Kahramanmaraş’ta düğün salonları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.



Kahramanmaraş’ta elegans düğün salonunda yaklaşık 4 ay sonra ilk düğün töreni düzenlendi.

Yayımlanan genelge kapsamında düğün salonun girişinde misafirlerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske verildi.

Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni oluşturulan masalarda, dezenfektan bulunduruldu. Sahnede ise sadece gelin ve damat yer aldı.