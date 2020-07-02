Kahramanmaraş’ta düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı!
Koronavirüs nedeniyle durdurulan düğün organizasyonları, Kahramanmaraş’ta tedbirler kapsamında yeniden başladı. Düğünlerde gelin ve damat haricinde oynayan olmadı.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2020, 17:34 02.07.2020, 19:31
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Kahramanmaraş’ta düğün salonları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.
Kahramanmaraş’ta elegans düğün salonunda yaklaşık 4 ay sonra ilk düğün töreni düzenlendi.
Yayımlanan genelge kapsamında düğün salonun girişinde misafirlerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske verildi.
Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni oluşturulan masalarda, dezenfektan bulunduruldu. Sahnede ise sadece gelin ve damat yer aldı.
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