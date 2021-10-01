Kahramanmaraş’ta Dünya çocuk günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Kahramanmaraş’ta Dünya çocuk günü dolayısıyla il göç idaresi bahçesinde çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendirildi.

KAHRAMANMARAŞ 01.10.2021, 17:34 01.10.2021, 18:34

Kahramanmaraş’ta Dünya çocuk günü dolayısıyla il göç idaresi bahçesinde çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendirildi

Kahramanmaraş il göç idaresi müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş temsilciliğiyle düzenlenen programda çocuklar çeşitli etkinlikleri ile günün tadını çıkardı.

Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu “yarının umutları olan çocuklarımızla bu güzel etkinlikleri gerçekleştirmek çok önemliydi. Ben tüm çocuklarımızın Dünya Çocuklar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

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