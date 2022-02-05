Kahramanmaraş’ta Dünya Şalvar Güreşi düzenlenecek

6 Şubat’ta Gerçekleştirilecek Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’na 40 Ülkeden 300’ün Üzerinden Profesyonel Güreşçi Katılacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Ve Şalvar Güreşi As Başkanı Şahin Hopur Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Şehrin Tanıtımı İçin Önemli Bir Etkinlik Olduğuna Dikkat Çekerek Kahramanmaraş’ın İlk Defa Böyle Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptığını Vurguladı.