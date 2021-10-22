Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle seyirci ile buluştu!

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından (TİSVA) hazırlanan ve 7 mikro girişimci kadının başarı hikayesini anlatan "7 Kibele" belgeseli, Kahramanmaraş’ta düzenlenen törende gösterildi.

Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu'nun üstlendiği "7 Kibele" belgeselinin gösterimi, Kültürpark Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı belgeselde, TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal'ın hikâyesi anlatılıyor.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, yedi kahraman mikro girişimci kadının ortaya koyduğu başarısının belgeseli için bir araya geldiklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mustafa Pehlivan’da, Kahramanmaraş’ta 20 binden fazla kadına 116 milyon TL kredi dağıtımı yaptıklarını söyledi.